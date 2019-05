22. Mai 2019, 22:13 Uhr Ebersberg Klavier, Gitarre und Co.

Die Anmelde- und Informationswochen der Ebersberger Musikschule gehen zu Ende: Noch bis Freitag, 24. Mai, kann man sich über die zahlreichen Angebote im Musikschulbüro Ebersberg informieren und sich für den Unterricht im Schuljahr 2019/20 einschreiben. Zur Entscheidungshilfe werden unter der Nummer (08092) 85 77 90 auch unverbindliche Schnupperstunden bei einzelnen Fachlehrern vermittelt. Neu ist die Möglichkeit einer Onlineanmeldung unter www.musikschule-vhs.de. Wer die Musikschule live auf der großen Bühne des Alten Speichers erleben will, der kann zwei Termine einplanen: Am Freitag, 31. Mai, zeigen beim "Ensemble Summit" wieder viele Gruppen ihr Können, und am Samstag, 6. Juli, steigt die "Chor Convention" der Popchöre samt Band. Für Nachzügler: Es ist natürlich auch nach Ende der Einschreibezeit möglich, sich für den Unterricht anzumelden.