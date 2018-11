20. November 2018, 21:50 Uhr Ebersberg Kaktus und Kondor im Fokus

Was bringt einen Fotografen dazu, mehr als 2000 Kilometer durch eine größtenteils wüstenartige Halbinsel in Mexiko zu fahren? Es muss die Liebe zu einsamen und bizarren Landschaften sein, zu großartiger Natur abseits der Touristenrouten. Der Grafinger Fotograf Jürgen Bochynek hat faszinierende Bilder von der Baja California mitgebracht, die er an diesem Mittwoch, 21. November, in einer Multimediaschau zeigt. Die Veranstaltung findet bei der VHS im Ebersberger Klosterbauhof statt und beginnt um 19.30 Uhr. Die Halbinsel, die auch als Kakteengarten Mexikos bezeichnet wird, ist größer als Italien, hat aber nur drei Millionen Einwohner. Hier findet man den größten Kaktus der Welt: fast 20 Meter hohe Giganten, die mehrere 1000 Liter Wasser speichern und mehr als 500 Jahre alt werden können. Doch nicht nur Kakteen gibt es zu bewundern, sondern auch tiefe Schluchten, Bergketten, Felsmalereien der Ureinwohner, architektonische Zeugnisse der Kolonialzeit oder Vaqueros, mexikanische Cowboys. Auch einem eitlen Kondor ist Bochynek begegnet: Das Tier ließ sich fast eine halbe Stunde lang aus nächster Nähe fotografieren.