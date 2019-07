17. Juli 2019, 21:37 Uhr Ebersberg James Bond trifft Mogli

Ein sommerliches Feuerwerk aus Operetten- und Filmmusik präsentiert das Orchester Harmonie Municipale Echternach (HME) am Freitag, 19. Juli, um 20 Uhr im Alten Speicher in Ebersberg und am Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr in Prien im Chiemsee-Saal. Auf dem Pogramm stehen unter anderem Auszüge aus der "Lustigen Witwe" von Franz Lehar, Melodien aus dem "Dschungelbuch" und ein James-Bond-Medley. Veranstalter der beiden Konzerte ist der Zornedinger Jubilate-Chor, bei dem das Blasorchester aus Luxemburg derzeit zu Gast ist. Denn 2017 hatte man beim Internationalen Musikfestival in Echternach gemeinsam ein gefeiertes Konzert gegeben. Karten für das Ebersberger Konzert (zwölf Euro) gibt es im Vorverkauf unter (08092) 255 92 05, im Foyer des Alten Speichers oder unter www.kultur-in-ebersberg.de, Karten für den Auftritt in Prien (zehn Euro) sind erhältlich unter (08051) 96 56 60 oder per Mail an ticketservice@tourismus.prien.de.