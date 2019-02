5. Februar 2019, 22:15 Uhr Ebersberg Hip-Hop aus dem Senegal

Zwei Musiker mit senegalesischen Wurzeln kann man am Freitag, 8. Februar, im Alten Kino erleben. Maka Seck und Abdoulaye Gueye haben 2015 in Ebersberg ein Trio namens Black Dia bu Galsen gegründet und konnten damit regelmäßig in Münchener Liveclubs auftreten. Doch der dritte Mann, Adama Dieng, ist mittlerweile in den Senegal abgeschoben worden. Daher kommen die zwei verbliebenen Mitglieder nun zu zweit ins Alte Kino. "Black Dia" steht für "Black Diaspora": In einer Mischung aus Hip-Hop, Dancehall und Soul beschreiben die Musiker das Leben und seine Probleme, singen über Liebe, Freude, auf Deutsch, Englisch, Französisch und in ihrer Heimatsprache Wolof. Ob live auf der Bühne oder aus den Boxen - der Sound von Black Dia reißt mit und regt zum Nachdenken an. Für das Konzert tauschen sie ihre selbstproduzierten Backgroundtracks gegen eine Band aus Benedikt Michael (Keyboards), Thomas Brand (Gitarre), Tobias Mückenberger (Bass) und Hannes Rothmoser (Schlagzeug). Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist von 19.30 Uhr an.