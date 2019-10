Der Film "Step across the Border" begeisterte 1990 eine ganze Generation für die improvisierte Musik. Zwei Jahre lang begleiteten die Filmemacher Nicolas Humbert und Werner Penzel Musiker wie Fred Frith, Tom Cora, John Zorn und Iva Bittòva, filmten bei Konzerten, Proben, in Hotelzimmern und unter freiem Himmel. 1990 hat "Step across the Border" als beste Dokumentation den Europäischen Filmpreis erhalten. Am Mittwoch, 23. Oktober, ist die Doku in der Reihe "Mittwochskino" im Alten Kino zu sehen. Multi-Instrumentalist Fred Frith ist dort am Donnerstag, 31. Oktober, live zu Gast. Mit Gitarrentrio und special guest Lotte Anker stellt er sein Album "Closer to the Ground" vor. Der Kunstverein zeigt am Samstag, 26. Oktober, 21 Uhr, in der Brennerei das Hörspiel "Cut up the Border" mit unveröffentlichten Klangspuren aus dem Film. Karten und Infos unter (08092) 2 55 92 05 oder www.kultur-in-ebersberg.de.