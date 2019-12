Es ist fast 20 Jahre her, seit zuletzt im Landkreis eine Grüne Jugend gegründet worden war. Die Aktivitäten sind inzwischen aber seit langem eingeschlafen. Nun gibt es wieder eine neuen Kreisverband der Jugendorganisation der Grünen. Im "Lokal zur Wahl" in Grafing wurden kürzlich Ninon Gaschik, Tobias Manegold, Fabian Fernicke und Ines Welm in den Vorstand des Verbands gewählt.

Rund 30 Leute waren bei der Gründungsversammlung im neu eröffneten Raum zur Begegnung der Grünen in Grafing dabei. Neben vielen Schülerinnen und Schülern aus Vaterstetten, Kirchseeon und Ebersberg, waren auch einige Politiker anwesend, unter anderem die Grafinger Bürgermeisterin Angelika Obermayr, stellvertretende Landrätin Waltraud Gruber und Bezirksrätin Ottilie Eberl. Gastredner und Moderator war Florian Siekmann, der seit 2018 Mitglied im Bayerischen Landtag ist. Mit seinen 24 Jahren konnte er den Gründerinnen und Gründern die Arbeit in der Kommunalpolitik in solch jungem Alter nahe bringen.

Man will zu den Leuten gehören, die tatsächlich Entscheidungen treffen

Tobias Manegold, einer der Initiatoren der Grünen Jugend Ebersberg ist, wie so viele junge Leute heutzutage, im Zuge von Demonstrationen in Berührung mit der Politik gekommen. "Ich war bei den Fridays-for-Future-Demos in München und Grafing mit dabei", erzählt der 17-jährige Grafinger. "Aber ich dachte mir, dass dies nicht der richtige Weg ist - klar, man geht demonstrieren und das ist gut, aber das ist ja nicht sehr konstruktiv. Man müsste einfach zu den Leuten gehören, die Entscheidungen treffen können. Ich wollte wirklich etwas verändern." So kam es also, dass der Elftklässler am Gymnasium Grafing Mitglied bei den Grünen Grafing wurde. Mit Herrmann Maier, Mitglied der Partei, sei er dann darauf zu sprechen gekommen, dass es keine Jugendgruppe der Grünen mehr im Landkreis Ebersberg gebe, was beide als sehr bedauerlich empfanden. "Es entstand die Idee, dass ich eine Neugründung übernehmen könnte."

Schnell erschien der Plan greifbar, Freunde und Mitschüler wurden zum Mitmachen akquiriert. In der 18-jährigen Ninon Gaschik aus der zwölften Klasse des Gymnasiums Grafing fand Manegold eine passende Mitgründerin. "Es hat alles ganz gut geklappt", sagt er über den Start. "Wir hoffen natürlich, dass wir noch wachsen." Um wählen zu können, müsse man Mitglied bei der Grünen Jugend Bayern sein, erklärt Manegold, von den Anwesenden sei das nur bei 15 Leuten der Fall gewesen. Viele wollten sich auch erst einmal einen Eindruck von der ganzen Sache machen, sagt er. Die Wahl verlief einstimmig - die Frauenquote der Grünen von 50 Prozent im Vorstand ist mit Ninon Gaschik als Sprecherin und Ines Welm als Beisitzerin erfüllt, des weiteren wurden Tobias Manegold zum Sprecher und Fabian Fernickel zum Schatzmeister gewählt.

Neue informationen postet die Grüne Jugend auf Instagram

Konkrete Forderungen von Seiten der Grünen Jugend gibt es bisher noch nicht, für Tobias Manegold steht jedoch fest: "Wir wollen Jugendliche dazu motivieren, der Politik aufgeschlossener gegenüberzustehen. Schülerinnen und Schüler sollten Interesse am Geschehen zeigen. Zur Thematik Umweltschutz werden wir Vorträge zur Nachhaltigkeit organisieren und auch mit dem Jugendzentrum zusammenarbeiten."

Stattfinden werden die monatlichen Sitzungen voraussichtlich im Lokal zur Wahl in Grafing. Termine werden auf dem Instagramprofil @gruenejugendebe bekanntgegeben.