Eine sehr zufriedene Jahresbilanz ziehen die Organisatoren des "Treffpunkts pflegende Männer". An den insgesamt neun Treffen haben 2019 im Durchschnitt zehn Männer teilgenommen. Diese hatten die Möglichkeit, für sie wichtige alters- und pflegebezogene Themen zu besprechen, ihre Erfahrungen auszutauschen und sich so gegenseitig zu beraten und zu unterstützen. Organisiert wurden die Abende von Michael Münch von der Caritas-Fachstelle für pflegende Angehörige im Familienzentrum Ebersberg, eine Ergänzung fanden die Gespräche durch fachliche Informationen und kleinere Vorträge. Angesichts dieses Erfolges wird Münch den Treffpunkt auch im neuen Jahr von März an wieder anbieten, und zwar im Caritas-Zentrum in Grafing. Die genauen Termine können von Februar an bei Münch angefragt werden, außerdem werden sie auf der Homepage des Caritas- Zentrums veröffentlicht. Michael Münch ist dienstags und freitags im Caritas-Zentrum in Grafing unter (08092) 23241-0 zu erreichen. Außerdem per Mail unter Michael.Muench@caritasmuenchen.de.