Die Volkshochschule Ebersberg-Grafing widmet sich im November dem Thema Herz. Mit Vorträgen, Seminaren und Webinaren zum menschlichen Herz beteiligt sich die VHS an der Aufklärungsaktion der Deutschen Herzstiftung. Ziel ist, vorausgehende Symptome für Herzinfarkt und Schlaganfall bewusst zu machen. Es soll deutlich werden, dass jeder Einzelne vorbeugen kann, etwa durch einen gesunden Lebensstil.

Eröffnet werden die Herzwochen mit einem Vortrag von Dr. Hartmut Dorstewitz zum Thema "Schlaganfall" am Mittwoch, 6. November im Klosterbauhof in Ebersberg. Der Schlaganfall ist wie der Herzinfarkt oft Folge von Vorerkrankungen. Durch frühzeitige Erkennung und Behandlung kann das Risiko eines Schlaganfalls minimiert werden. Dorstewitz geht auf Zusammenhänge, Diagnosemöglichkeiten, Ernährungsempfehlungen und naturheilkundliche Therapieansätze ein und gibt Tipps für einen gesunden Lebensstil. Beginn: 19.30 Uhr im Saal "Unterm First".

Wie Cholesterin auf natürlichem Wege gesenkt werden kann und wie der Zusammenhang von erhöhten Cholesterinwerten und Arterienverkalkungen aussieht, wird in einem VHS-Vortrag am Mittwoch, 20. November gezeigt. Es werden Begriffe wie "gutes" und "schlechtes" Cholesterin erklärt. Der Vortrag findet um 19.30 Uhr ebenfalls im Klosterbauhof im Saal "Unterm First" in Ebersberg statt.

Um die naturheilkundliche Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht es in einem Seminar am Samstag, 16. November. Heilpraktiker Bernhard Kern zeigt Möglichkeiten auf, solche Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Durch geeignete Heilpflanzen und andere naturheilkundliche Maßnahmen wird meist die Anwendung von Blutdrucksenkern und Beta-Blockern überflüssig oder kann stark eingeschränkt werden. Das Seminar findet von 10 bis 17 Uhr in der VHS, Griesstr. 27, in Grafing statt.

Und auch mit einem Webinar beteiligt sich die VHS an den Herzwochen. So geht es am Dienstag, 12. November um den plötzlichen Herztod. Herr Prof. Dr. med. H. Mudra, ehemaliger Chefarzt vom Klinikum Neuperlach, informiert über Ursachen, Diagnose- und Therapieverfahren. Anmeldung zum Seminar und Webinar unter: www.vhs-grafing.de oder unter Tel. (08092) 8195-0.