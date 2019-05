1. Mai 2019, 22:04 Uhr Ebersberg Freche Frauen

Wann wurde aus "Sex, Drugs & Rock 'n' Roll" eigentlich "Selfie, Smoothie & Spotify"? Ist Karma wirklich eine Bitch? Was haben Disney-Filme mit Pornos gemeinsam? Und wie kommen wir endlich zum Weltfrieden, verfickt nochmal? Braves Damenkabarett war gestern. Das zeigen die Berliner Sängerin Julia Gámez Martin und die schwäbische Pianistin Ariane Müller bei ihrem Auftritt am Freitag, 3. Mai, im Alten Kino in Ebersberg. "Eskalatiooon!" heißt das Programm des frechen Frauenduos mit dem vieldeutigen Namen "Suchtpotenzial" (sic!). Die zwei Künstlerinnen vereinen in ihrer Musik-Comedy unwiderstehlichen Charme sowie gnadenlosen Humor - und haben längst begonnen, Auszeichnungen zu sammeln. Karten gibt's online oder unter (08092) 255 92 05. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr.