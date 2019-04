9. April 2019, 21:48 Uhr Ebersberg Filmer zeigen Preziosen

Die Filmfreunde Ebersberg zeigen am Donnerstag, 11. April, im Gasthof Huber in Oberndorf bei Ebersberg ihre Preziosen: Hardy Wolfermann eröffnet den Abend mit einer "Toscana-Reise", danach geht es nach "Ziemli weid drom", auf die Insel Spitzbergen, und auch der Film "Jökijärvi" von Werner Zanzinger spielt im kalten Norden Europas. Toni Ackstaller beschreibt in "One Photo Please" seine Erfahrungen als Tourist an den Hängen des Himalaja, Wolfgang Spring begibt sich "Mit dem Wind" über die Alpen, Rüdiger Tantow entführt die Zuschauer in "The Magic of Imagination". Der Höhepunkt aber wird wohl "Streng geheim" sein: Die Filmer haben unglaubliche Pläne der Bayerischen Staatsregierung aufgedeckt, die die Bedeutung Ebersbergs enorm steigern könnten... Die Vorführung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Einlass von 18.30 Uhr an.