23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Ebersberg Festliche Bläser

Auch heuer spielen die Stadtkapelle Ebersberg, die Musikkapelle Gelting und die Eichhofner Dorfmusik an Heiligabend alpenländische Weisen und Festliches. Die Ebersberger beginnen um 14.30 Uhr am Neuen Friedhof, um 15 Uhr geht es weiter am Alten Friedhof und um 15.30 Uhr in der Kapelle der Kreisklinik. Die Geltinger empfangen von 22.30 Uhr an die Besucher der Christmette. Die Eichhofner starten um 13 Uhr an der Siglmühle, die weiteren Stationen sind die Pausmühle, Loitersdorf, Untereichhofen, Hamberg, Obereichhofen, Lorenzenberg, Pfadendorf, Dorfen, Lorenzenberg, Aßling und um 17 Uhr in Niclasreuth.