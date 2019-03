29. März 2019, 21:57 Uhr Ebersberg Familien im Krieg

Über ihr Buch "Soldatenschicksale, Kriegszeugnisse und Familien im Ersten und Zweiten Weltkrieg in der Gemeinde Vaterstetten" berichten die beiden Geschichtsforscherinnen Ulrike Flitner und Brigitte Beyer aus Vaterstetten am Montag, 1. April, im Gasthaus "Alte Post" in Ebersberg. Dort nämlich findet um 19.30 Uhr die nächste Historische Runde des Historischen Vereins für den Landkreis Ebersberg statt. Zu diesem offenen Erfahrungs-, Informations- und Meinungsaustausch sind alle Interessierten eingeladen.