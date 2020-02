Der kleine Verein hat viel erreicht, vielen Menschen geholfen seit seiner Gründung im Jahr 2006: Kindern wurde der Schulbesuch ermöglicht, durch kleine Projekte verhalf man afghanischen Familien zu einem Zubrot. Doch nun wird der Deutsch-Afghanische Verein für den Wiederaufbau Afghanistans (DAW) aufgelöst. Weil zwei wichtige Helfer in Afghanistan bei einem Autounfall ums Leben kamen und auch andere Ehrenamtliche starben, die den Verein unterstützt haben, können die Aktivitäten von September an nicht mehr fortgesetzt werden. Das wurde nun bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen.

Sabur Afsali berichtete am Dienstagabend noch einmal Mitgliedern und Gästen, wie es um Afghanistan und die Projekte der DAW dort steht. Seit 2006 existiert der Verein und hat sich zum Ziel gesetzt, die Bildung von Kindern in Afghanistan zu unterstützen. Die Spenden, die der Verein sammelt, werden für Schulmaterialien für inzwischen drei Schulen in Kabul mit je 7000 Schülerinnen verwendet. "Bildung ist das Wichtigste", sagt Afsali. "Nur durch Bildung kann es Fortschritt geben." Er hat natürlich auch die Flüchtlinge aus Afghanistan im Kopf. "Wenn wir vor Ort den Menschen eine Zukunft geben können, dann gibt es keinen Grund auszuwandern. Afghanistan braucht die Menschen, damit das Land wiederaufgebaut werden kann." In Deutschland sammelt der Verein Spenden zur Finanzierung der Schulmaterialien und vor Ort werden Schulmöbel aus Altmaterialien und Schrott hergestellt. Vor einigen Jahren mussten die Kinder auf dem Boden sitzen, es wurde auf die Wand geschrieben, statt mit einer Tafel zu unterrichten. Die Schulgebäude bestanden oft aus zerstörten Gebäuden oder gar nur aus Zelten. Jetzt sitzen die Kinder auf Möbeln und schreiben in Schulheften.

Die Kinder und Familien in Kundus überwinden laut Afsali große Hürden, um zur Schule zu gehen. Oft laufen sie eineinhalb Stunden zur Schule und müssen dies auch verdeckt tun. "Es ist sehr gefährlich, auf den Straßen unterwegs zu sein", sagt Afsali. "Eltern begleiten ihre Kinder zur Schule. Viele sind Gemüsebauern und fahren mit ihren Wägen nebenher, damit es nicht auffällt, dass die Kinder zur Schule gehen. Sie holen die Kinder am Ende des Tages ab und begleiten sie zurück nach Hause." Mindestens ein Kind pro Familie geht an eine dieser Schulen; die Klassen sind meist fünfzig bis sechzig Schülerinnen groß. Aber sie alle freuten sich, an eine richtige Schule gehen zu können. Seit 2002 hilft Afsali zusammen mit der Bundeswehr beim Wiederaufbau Afghanistans. Sie bauten Brunnen und die Schulen im nordöstlichen Kundus. "Die deutsche Bundeswehr hat eine gute Beziehung zu den Menschen in Afghanistan. Sie unterstützen beim Bau der Schulgebäude und schützen die Frauen auf der Straße."

Doch nicht nur die Bildung wird gefördert. "Wir müssen den Menschen zur Selbständigkeit verhelfen", sagt Afsali. Mit diesem Gedanken kaufte er mit Spenden aus Deutschland in Afghanistan Hühnerküken und verteilte sie kostenlos an die Kinder der unterstützen Schulen; fünf Küken pro Kind. Zu Beginn bekamen nur eine Handvoll Kinder via Losverfahren die Küken zugeteilt, inzwischen können sie an viel mehr Kinder verteilt werden. Die ursprünglich 150 Küken haben sich soweit vermehrt, dass Nachwuchsküken von den Familien der Kinder gekauft und an weitere Kinder verteilt werden können. Wie ein Schneeballsystem. So bekommen die Familien ein bisschen Geld und weitere Familien können einen Schritt in die selbstversorgende Lebensführung gehen und sich vom Fleisch und den Eiern ernähren. "Ein kleines bisschen Hilfe kann einen riesigen Unterschied machen", sagt Afsali. Mit dieser Hilfe zur Selbsthilfe kann den Familien eine Lebensgrundlage geschaffen und ihre Existenz gesichert werden.

Dass der Verein nun seine Aktivitäten beendet, heißt nicht, dass die Hilfe für Afghanistan ganz eingestellt wird. Die Arbeit des Vereins wird teilweise von der evangelischen Kirche in Grafing weitergeführt, Ansprechpartner ist künftig Pfarrer Axel Kajnath. Auch für Sabur Afsali steht fest: Er wird sich weiterhin für Afghanistan einsetzen.