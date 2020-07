Von Florian Kappelsberger, Ebersberg

Ein weißer Tiegel mit der Aufschrift "Deo", orange Kurkuma-Zahnpasta in einem Schraubglas, ein wiederverwendetes Marmeladenglas mit feinem Pulver, das sich als trockenes Haarshampoo herausstellt: Die Ausstattung im Badezimmer der Familie Friedrichs sieht in mancher Hinsicht anders aus als in den meisten Haushalten. Daneben liegen eine Zahnbürste aus Holz, von Hand hergestellte Haarseife sowie ein Luffaschwamm. Eines fehlt hier aber nahezu komplett: Plastik.