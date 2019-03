28. März 2019, 22:02 Uhr Ebersberg Drogenkonsum hinter dem Polizeigebäude

Einen äußerst ungünstigen Ort, um Drogen zu konsumieren, haben sich zwei Männer am Mittwochnachmittag in Ebersberg ausgesucht. Gegen 13.20 Uhr haben Beamte die beiden auf einer Parkbank zwischen Vermessungsamt und dem ehemaligen Sparkassengebäude - in unmittelbarer Nähe der Polizeidienststelle - erwischt. Zuvor ging ein Hinweis durch einen aufmerksamen Passanten bei der Polizei ein. Bei der Kontrolle konnten eine geringe Menge Marihuana sowie Utensilien, die dem Rauschgiftkonsum dienen, sichergestellt werden. Gegen die beiden 22 und 27 Jahre alten Männer aus der Kreisstadt wurde den Beamten zufolge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.