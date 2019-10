Alkohol und Rauschmittel nicht genauer definierter Art haben an diesem Wochenende im Landkreis zu drei Unfällen geführt. Glück im Unglück: Es wurden keine Unbeteiligten verletzt, einer der Betroffenen, ein 52-Jähriger aus dem Landkreis, allerdings schwer.

Er war am Samstagnachmittag mit seinem Pkw zwischen Grafing und Straußdorf in einer Linkskurve hinter Grafing mit seinem Wagen über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße abgekommen, wo er sich im Feld überschlug. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, der Pkw kam auf den Rädern zum Stehen. Gegenverkehr war nicht betroffen. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 52-Jährige wurde in die Kreisklinik eingeliefert, die Straße eine halbe Stunde lang gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Am Sonntagvormittag kam bei Vaterstetten auf der B 304 in Richtung München kurz vor der Aral-Tankstelle ein weißer Audi Q 5 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß nach ein paar Metern gegen einen Baum. Hier sucht die Polizei nach Zeugen. Es wurden mehrere Verkehrsschilder umgeknickt und ein Baum angefahren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000, der am Auto auf 15 000 Euro. Der ebendalls 52-jährige Fahrer wurde nur leicht verletzt, verließ zu Fuß die Unfallstelle, ohne sie abzusichern. Er konnte von einer Streife festgenommen werden. Einen gültigen Führerschein besaß er nicht und stand nach Angaben der Polizei wohl unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihn erwartet ein Strafverfahren und eine Geldstrafe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter (08121) 99 17-0 mit der Polizeiinspektion Poing in Verbindung zu setzen.

Mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss auch ein 18-Jähriger aus Vaterstetten rechnen, der in der Nacht zu Samstag zwischen Weißenfeld und Vaterstetten mit dem Fahrrad stürzte. Nach bisherigen Ermittlungen war er mit über 1,6 Promille absolut fahruntüchtig. Er wurde leicht verletzt, von Passanten erstversorgt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.