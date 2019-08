18. August 2019, 21:39 Uhr Ebersberg Die Linke wirbt um Mitstreiter

Die Partei "Die Linke" will in den Ebersberger Kreistag, das hat sie nun in einer Pressemitteilung deutlich gemacht. Dabei will die Partei einen neuen Weg gehen: Auf einer Internetseite werben die Linken um Mitstreiter, aber auch darum, sich an der Erarbeitung eines kommunalpolitischen Programms zu beteiligen. Nähere Informationen gibt es unter www.dein-ebersberg.de.