27. September 2018, 22:15 Uhr Ebersberg Denkmalschutz wird überprüft

Dass der Denkmalschutz nicht für die Ewigkeit gilt, zeigt sich in Ebersberg. Während in anderen Orten dafür gekämpft wird, Bauten mit dieser Bezeichnung zu würdigen, passiert in der Kreisstadt das Gegenteil. Der Stadtrat kann dem Landesamt für Denkmalschutz eine Liste schützenswerter Gebäude vorlegen und hat diese reduziert. So schlägt der Technische Ausschuss vor, künftig das Anwesen des Neuwirts ausgeschlossen eines Nebengebäudes nicht mehr als Denkmal zu betrachten. Das Gasthaus wurde zwar im 19. Jahrhundert errichtet, seitdem aber mehrmals umgebaut und erweitert. Auch die Nutzung habe sich immer wieder geändert. Deswegen sehe man darin kein schützenswertes historisches Gebäude mehr, so die Begründung des Ausschusses.

Auch der Keller der evangelischen Kirche verschwindet von der Liste. Dort wollte man den Altartisch umbauen, was aber aufgrund des Denkmalschutzes nicht zulässig war. Dies wird nun möglich sein, wenn das Landesamt für Denkmalschutz den Vorschlag der Stadt akzeptiert. Weiterhin nicht geschützt bleibt die Allee am Egglburger See. Die Reihe aus Eichenbäumen steht dort erst seit 100 Jahren.