Unter dem Motto "Bunte Vielfalt - wir tun was für blütenbesuchende Insekten" lobt der Bayerische Naturschutzfonds den Bayerischen Biodiversitätspreis "Naturvielfalt Bayern" 2020 aus. Darauf weist das Ebersberger Landratsamt nun hin. Der Preis, der 2020 nun bereits zum sechsten Mal verliehen wird, würdigt in diesem Jahr Personen und Institutionen, die sich mit Projekten in besonderer Weise für den Erhalt, die Anlage und die Entwicklung von arten- und blütenreichen Flächen einsetzen. Der Biodiversitätspreis ist wieder mit 15 000 Euro dotiert, zusätzlich wird ein Sonderpreis von 1000 Euro an Schulen ausgelobt. Eine Aufteilung des Preisgeldes ist möglich. Die Frist für die Einreichung von Bewerbungsunterlagen läuft bis zum 31. Januar. Nähere Einzelheiten zur Ausschreibung, zur Bewerbung und zu den Bewertungskriterien gibt es im Internet unter www.naturschutzfonds.bayern.de. Eine Bewerbung mit Projekten, die vom Bayerischen Naturschutzfonds gefördert wurden oder werden, hat keine Erfolgsaussichten.