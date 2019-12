"Wer ehrenamtlich viel aktiv ist und deshalb gerne die Ehrenamtskarte beantragen und sich Vergünstigungen sichern möchte, sollte bald tätig werden", so Sabine Meyer, die Ehrenamtsbeauftragte des Landratsamtes. Am Mittwoch, 15. Januar, ist Antragsschluss für die nächste Ausgaberunde der bayerischen Ehrenamtskarte. Antragsformulare erhalten Interessierte per E-Mail mit der Adresse demografie@lra-ebe.de oder als Download auf der Website http://ehrenamt.lra-ebe.de. Vereine können einen Sammelantrag nutzen, den sie per E-Mail erhalten. 1700 Ehrenamtskarten sind seit der Einführung im November 2015 ausgestellt worden. Die weiteren Antragsfristen für das Jahr 2020 sind: Mittwoch, 14. April, Freitag, 10. Juli, und Freitag, 30. Oktober.