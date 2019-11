"In der Vielfalt liegt die Zukunft unserer Gesellschaft", mit diesem Leitspruch startet das Kreisbildungswerk Ebersberg gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern am kommenden Sonntagnachmittag, 3. November von 16 Uhr an im Alten Speicher die diesjährigen Wochen der Toleranz. Im Rahmen eines gemeinsamen Kulturfests wollen die Veranstalter die verbindende Kraft in Erinnerung rufen, aber auch die Frage danach stellen: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? In der persönlichen Begegnung, so die Veranstalter, soll das gegenseitige Verständnis geweckt und Vorurteile abgebaut werden.

Eröffnet wird das dreistündige Kulturfest in der Kreisstadt mit einem Grußwort des Schirmherrn, Landrat Robert Niedergesäß. Im Anschluss wirft der Kabarettist Christian Springer einen humoristischen, aber auch nachdenklichen Blick auf das Thema Toleranz. Umrahmt wird das Fest mit Künstlern und Musikern aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern, die seit einigen Jahren ihre Heimat im Landkreis Ebersberg gefunden haben.

Mit dabei sind am Sonntag die Band des Einrichtungsverbundes Steinhöring Das Rote Motorrad, die Musiker Pit Grolle und Stefan Paster, die senegalesischen Rapper und Sänger von Black Dia und der somalische Akrobat Sanka Ali. Der Eintritt zur Auftaktveranstaltung ist frei, die Gäste werden um Spenden gebeten. Weitere Informationen zum Programm der Wochen der Toleranz finden sich auf der Homespage des Kreisbildungswerks Ebersberg unter dem Link www.kbw-ebersberg.de