Einladung zur Muße: Martin Liebmann ist Autor, Konzeptkünstler, Coach und Markenstratege. Von Montag an wird der das "Arkadien"-Festival in Ebersberg um diverse Installationen bereichern.

Interview von Anja Blum

Man könnte meinen, es sei ein Witz: Einer der Hauptakteure beim Arkadien-Festival in Ebersberg ist der "Verein zur Verzögerung der Zeit". Geplant sind mehrere Aktionen, gleich am Montag, 17. Mai, wird am Marienplatz ein "Entschleunigter Parkplatz" installiert. Und ja, die Mitglieder dieses Vereins meinen es ernst, laut Statut verpflichten sie sich "zum Innehalten, zur Aufforderung zum Nachdenken dort, wo blinder Aktivismus und partikulares Interesse Scheinlösungen produzieren". Obmann Martin Liebmann aus Reinfeld bei Hamburg, 54 Jahre alt, spricht am Telefon über die Notwendigkeit des Faulseins, die Zeit als soziale Dimension und eine selbstbestimmte Lebenstaktung als Menschenrecht.