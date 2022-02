Der Stall von Landwirt Bernhard Haimmerer in Anzing.

Bernhard Haimmerer ist Landwirt. Er sagt: In der bayerischen Landwirtschaft wird mehr richtig gemacht als oft zugestanden. Ein Gespräch über faire Milchpreise, scheinheilige Werbung und warum Kinder in der Schule ein verzerrtes Bild von Tierhaltung beigebracht bekommen.

Interview von Korbinian Eisenberger, Anzing

Bernhard Haimmerer, 51, ist Bauer, seit er denken kann. Mit drei Jahren saß er bei seinem Vater im Bulldog-Führerhaus über der Felge. Später hockte dort sein eigener Sohn. Der Bulldog ist über die Jahrzehnte gewachsen. Das Ansehen der Landwirte eher geschrumpft. Drei Jahre nach dem Volksbegehren Artenschutz ärgern sich viele Bauern in der Region nun über den Discounter Aldi, der einen "Haltungswechsel" für mehr Tierwohl angekündigt hat. Allerdings - so die Kritik des Bayerischen Bauernverbands - ohne sich an den Mehrkosten zu beteiligen. Die Existenz Hunderter Höfe sei dadurch bedroht, heißt es. Auch die von Bernhard Haimmerer, seiner Frau und den vier Kindern?