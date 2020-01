Weit oben auf der Beliebtheitsskala der Mädchen-Berufe stehen aktuell die Bürokauffrau und die medizinische Fachangestellte. Bei den Jungen sind es der Kfz-Mechatroniker oder der Feinwerktechniker. Doch es gibt viele interessante Berufe, die die Jugendlichen bei ihrer Berufswahl kaum berücksichtigen, weil sie nicht als typisch männlich oder typisch weiblich gelten, wie die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung betont. Der Girls' Day und der Boys' Day am 26. März sollen hier helfen, bei Ausbildungsinteressierten den Horizont zu erweitern.

Betriebe öffnen an diesem Tag bundesweit ihre Türen und informieren Mädchen und Jungen ab der fünften Klasse getrennt voneinander über ihren Arbeitsalltag und Zukunftschancen in ihrem Unternehmen. Den Jugendlichen wird dabei ermöglicht, bekannte Pfade zu verlassen, um neue Perspektiven für ihre berufliche Zukunft zu gewinnen. Mädchen lernen zum Beispiel Berufe aus Technik, IT und Handwerk kennen, während Jungen im Bereich Pflege, Erziehung und Soziales erste Erfahrungen sammeln. Einerseits könne dieser Tag so zu einem Schlüsselerlebnis in der Berufsorientierung von Jugendlichen werden und verborgene Talente wecken, andererseits Unternehmen bei der Gewinnung von motivierten Nachwuchskräften unterstützen, heißt es in der Pressemitteilung der Arbeitsagentur.

"Gerade für kleine Betriebe in unserer Region, vor allem im Handwerk, dürfte es interessant sein, beim Girls' Day oder Boys' Day mitzumachen", sagt Marion Stenglein, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit. Denn diese Betriebe hätten oft noch mehr Mühe, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen als größere Betriebe. "Profitieren sollen natürlich alle Betriebe, ganz gleich ob in der Industrie, im Handwerk oder in der Verwaltung", so Stenglein.

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.girls-day.de beziehungsweise www.boys-day.de. Hier können sich nicht nur Betriebe informieren und ihr Angebot eintragen, sondern auch interessierte Mädchen und Jungen nach Veranstaltungen von Firmen in ihrer Nähe suchen.

Ansprechpartnerin in der Agentur für Arbeit für die Landkreise Dachau, Ebersberg, Erding und Freising ist Marion Stenglein, Telefon (08161)171-304, E-Mail: Freising.BCA@arbeitsagentur.de.