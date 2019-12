Tolle Neuigkeiten für Schüler, Auszubildende und Jugendliche im Landkreis: Die Zeichen stehen gut, dass ab kommendem Sommer für zunächst drei Jahre ein verbundweit gültiges MVV-Ticket für jährlich 365 Euro eingeführt wird. Der Kreis- und Strategieausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür. Für ein endgültiges OK fehlt noch die Zustimmungen des Kreistags, der Landeshauptstadt sowie der übrigen sieben MVV-Verbundlandkreise.

Bereits im Herbst 2018 hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Initiative zur Einführung eines 365-Euro-Tickets ergriffen. Der Freistaat will vor allem junge Menschen für den öffentlichen Nahverkehr gewinnen und ebnet deshalb den Weg für ein solches Ticket. Eingeführt werden soll das Ticket im August 2020, zunächst auf drei Jahre beschränkt. Es richtet sich an Azubis, Schülerinnen und Schüler, sowie FJSler, FÖJler und Bundesfreiwilligendienstleistende ohne Altersbeschränkung. Studierende sind von dem 365-Euro-Ticket nicht begünstigt. Das Jahresticket soll auch in Nürnberg, Fürth und Erlangen, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt sowie Würzburg eingeführt werden.

Zwei Drittel der Kosten übernimmt der Freistaat. Für den MVV-Raum kalkuliert der MVV Einnahmeausfälle von 30 Millionen Euro. Dementsprechend trägt davon der Freistaat 20 Millionen, die übrigen zehn Millionen verteilen sich zu 52 Prozent auf die Stadt München und zu 48 Prozent auf die acht Verbundlandkreise.

Für den Kreis Ebersberg würde das insgesamt auf drei Jahre betrachtet Einnahmeausfälle von 4,8 Millionen Euro bedeuten, also jährlich 464 000 Euro. Dem gegenüber stehen Einsparungen bei der Schülerbeförderung in Höhe von 377 200 Euro gegenüber, sodass sich die Mehrkosten für den Landkreis auf 87 000 Euro belaufen.

Bayernpartei-Kreisrat Christian Eckert wollte wissen, was mit jungen Menschen sei, die unter keine der erwähnten Gruppen fallen, zum Beispiel einem 16-jährigen Lagerarbeiter. "Wir können doch nicht eine ganze Gruppe von Jugendlichen ausschließen!" Er kritisierte das Ticket als zu einseitig. Auch Ernst Böhm (SPD) argumentierte in diese Richtung.

Dem widersprach Alexander Müller (FDP). Er beurteilte es als sinnvoll, zunächst mit einer bestimmten Gruppe anzufangen und Erfahrungswerte zu sammeln. "Wir können nicht 100 Prozent aller jungen Menschen abfangen", entgegnete auch Landrat Robert Niedergesäß (CSU). Er beurteilte das 365-Euro-Ticket als ersten Schritt in die richtige Richtung. Roland Frick (CSU) appellierte an seine Kollegen, zuzustimmen und sich nicht an einer kleinen Gruppe aufzuhalten, die man möglicherweise in einem ersten Schritt nicht erreicht. Im Anschluss stimmten die Kreisräte einstimmig der Einführung des 365-Euro-Tickets zu.