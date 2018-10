17. Oktober 2018, 22:08 Uhr E-MOBILITÄT Leserbriefe

Viele Umwelt- und Kostenvorteile

Zum Bericht "Ein Lotse für E-Mobilität" vom 9. Oktober:

Es ist zu begrüßen, dass die Energieagentur Ebersberg-München jetzt auch eine Beratungsstelle für Elektromobilität einrichten will. Warum die E-Autos nicht so richtig in Schwung kommen, hängt für mich mit dem fehlenden Wissen um diese Technik und den nicht erkannten kaufmännischen Vorteilen zusammen. Ich selbst fahre, nachdem ich über 50 Jahre "gedieselt" bin, seit einem guten Jahr ein E-Auto mit Benzinmotor, also einen "Hybrid", dessen Batterien in der Garage mit Strom geladen werden. Ich bin begeistert.

Warum habe ich einen solchen Pkw gekauft: Das Fass zum Überlaufen, und damit die Kaufentscheidung, brachte mir der Dieselskandal. Die Umweltvorteile und die Tatsache, dass unsere Erdölimporte eine Verwerfung der Weltwirtschaft und des Weltfriedens zur Folge haben können, waren schon lange in meiner Überlegung. Dass sich ein E-Auto auch rechnen kann, war mir zunächst neu. Als erstes analysierte ich meine Starts und kam zum Ergebnis, dass rund 90 Prozent meiner Fahrten unter 40 Kilometer waren. Immer wieder kommt es auch zu Fahrten mit nur wenigen Kilometern, wie es bei alten Menschen eben notwendig ist.90 Prozent meiner Fahrten sind also mit Batterieantrieb allein möglich. Bei längeren Fahrten sind immerhin 40 Kilometer rein "elektrisch". Nach einem Jahr weiß ich, dass ich rund 75 Prozent meiner Kilometer mit Strom gefahren bin. Gäbe es genügend Ladestationen, dann würde ich sicher einen reinen "Stromer" fahren.

Mit Strom aus der häuslichen Tankstelle fahre ich mit weniger als dem halben Preis. Das heißt bei 7000 Stromkilometern sind im Jahr mehr als 400 Euro gespart. Hinzu kommen rund 200 Euro weniger Steuer. Auch der einmalige Staatszuschuss mit 1500 Euro kommt anteilig hinzu. Dass E-Autos ohne Getriebe auskommen, verringert den Rollwiderstand und dass die meiste Bremsenergie in die Fahrbatterie geht und nicht in den Verschleiß der Bremsbeläge, der Staub verursacht, sind weitere Umwelt- und Kostenvorteile. Dass gegenüber meinen vorherigen Fahrzeugen im Notfall eine wesentlich bessere Beschleunigung möglich ist, kann Leben retten. Wenn den achtfachen Großeltern möglicherweise von Seiten der Enkel, ob ihres modernen Fahrzeuges Lob gezollt wird, ist das individuell zu bewerten. Hans Obermair, Glonn