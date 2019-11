Nach mehrmonatigen Bauarbeiten an der Wasserburger Straße in Wiesham ist diese von Sonntag, 1. Dezember, an wieder für den Verkehr geöffnet. Wie die Stadt Grafing mitteilt, wurden am Montag die letzten Asphaltierungsarbeiten vorgenommen, bis Samstag sollen die Arbeiten an der Straße beendet sein, so dass bis zum Sonntag eine Durchfahrt möglich ist. Bereits jetzt können Anlieger zu den beiden Höfen fahren, die Christbäume oder Zweige verkaufen. Kommende Woche werden noch Restarbeiten an den Randbereichen und Gehwegen vorgenommen. Der neue Bachlauf soll ebenfalls zum Wochenende fertiggestellt werden, so dass auch die Wasserhaltung wieder abgebaut werden kann. Die Stadt weist aber darauf hin, dass die Gehwege nur provisorisch hergestellt werden, barrierefrei sind sie damit noch nicht.