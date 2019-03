31. März 2019, 21:54 Uhr Durchbruch mit acht Jahren Schön, talentiert und rätselhaft

Weggefährten erinnern sich bei der Markt Schwabener Sonntagsbegegnung an Schauspielerin Christine Kaufmann

Von Matthias Reinelt, Markt Schwaben

Mit acht Jahren wurde sie als "Rosen-Resli" zum Kinderstar, später spielte sie an der Seite von Romy Schneider und Kirk Douglas und drehte mit Rainer Werner Fassbinder: Christine Kaufmann. Am Sonntag ging es bei der 97. Markt Schwabener Sonntagsbegegnung um eine "besondere, eigenwillige Schauspielerin mit Farbtupfern und Konturen" wie Organisator und Altbürgermeister Bernhard Winter einleitete. Unter dem Titel "Wer war Christine Kaufmann?" erinnerten sich der Fotograf und Bruder der Schauspielerin Hans-Günther Kaufmann, die Moderatorin Nina Ruge und die Society-Reporterin Marie Gräfin Waldburg an Christine Kaufmann als Menschen und als eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die auch in Hollywood erfolgreich war.

Seit sie acht Jahre alt war, stand Kaufmann vor der Kamera. Schon als Rosen-Resli wurde sie zum Kinderstar. Es folgten Kinderrollen und große Erfolge. 1962 bekam sie den Golden Globe als beste Nachwuchsschauspielerin für den Film "Stadt ohne Mitleid". Mit 17 war sie auch in Hollywood schon ein Star. "Wenn die Oscars vorbei sind, ist die Stadt kalt", sagt Marie Gräfin Waldburg, die viele Promis in Hollywood begleitet hat. Sie kennt die Atmosphäre durch ihre langjährige Arbeit als Society-Reporterin. Hollywood sei für sie eine "Scheinwelt", in der es nur zähle, jung und reich zu sein und gute Beziehungen zu haben. "Der Reichtum und der Luxus hätten mich geknickt", sagt Waldburg. Daher bewundere sie Kaufmann für ihre Haltung und Disziplin. Waldburg schätzte Kaufmann, da man mit ihr über vieles habe reden können und sie als Gesprächspartnerin "überhaupt gar nicht zickig" gewesen sei. Statt wie andere wichtigtuerisch, sei sie immer mit Humor an die Dinge herangegangen. Nina Ruge sagt, sie sei beeindruckt von dem Mut und der Andersartigkeit Kaufmanns. Für Ruge bleibt, wie sie sagt, Kaufmann ein großes Rätsel, eine "Sphinx", die nicht leicht einzuordnen war.

"Ich kannte sie 72 Jahre lang, aber doch kannte ich sie nicht." Hans-Günther Kaufmann erlebte seine Schwester immer als geheimnisvolle und mitunter auch schwierige Person. Er hatte ein gutes Verhältnis zu ihr, doch die "verrückte Hollywood-Welt" habe sie instrumentalisiert und verändert. "Die Herzenswärme, die wir als Kinder hatten, war weg", sagt er. Ihr Tod im März 2017 hatte ihn sehr getroffen, er bekam Depressionen. In einem Abschiedsbrief an seine Schwester schreibt er: "Gerne hätte ich dich beschützt, aber du hast es nicht zugelassen." "Ich habe lange gesucht und dann eine Frau gefunden, der ich absolut vertrauen kann - und das bin ich", sagte sie einmal über sich selbst. "Es gab genau eine Meinung, und das war ihre", sagt ihr Bruder.

Christiane Kaufmann wurde in Lengdorf in der Steiermark geboren und wuchs in München auf. Als Kind drängte sie darauf, Ballettunterricht zu bekommen. Sie besuchte nie eine Schauspielschule, sondern bekam in den Drehpausen Unterricht von Privatlehrern. "Sie wurde entdeckt und nicht zum Film getragen", sagt ihr Bruder. Dort lernt sie auch ihren Ehemann Tony Curtis kennen, mit dem sie zwei Kinder bekam. Doch nach fünf Jahren trennt sie sich und geht weg aus Hollywood. "Sie wollte lieber allein sein als halb zusammen", sagt Waldburg. Ihre besondere Haltung und Konsequenz habe ihr imponiert. Sie sei eine "Frauen-Frau" gewesen, Männer bewunderten ihre Schönheit, Frauen fühlten sich ihr verbunden, sagt Waldburg. Kaufmann sei sehr diszipliniert gewesen, habe sich aber auch immer im Konflikt befunden, war im Inneren sensibel und verletzlich, erzählt ihr Bruder. Sie habe nicht verschwenderisch gelebt, kümmerte sich viel um Kinder und Enkelkinder und investierte in deren Ausbildung. "In den Enkeln erfüllt sich das, was meine Schwester immer haben wollte: ein normales Leben", sagt er. Zu ihrem Bruder sagte sie einmal: "Du glaubst es nicht, wie anstrengend es ist, schön zu sein."