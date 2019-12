Die SPD Vaterstetten lädt ein zum 19. Dreikönigslauf durch alle Gemeindeteile Vaterstettens. Treffpunkt ist am Montag, 6. Januar, um 9 Uhr am Rathaus Vaterstetten, gestartet wird um 9.30 Uhr. Der Dritte Bürgermeister Günter Lenz wird die Gruppe beim Lauf durch alle Gemeindeteile anführen. Eingeladen sind auch dieses Jahr wieder Walker und Radfahrer. Start und Ziel ist das Rathaus Vaterstetten. Der Lauf wird gestartet durch die Bürgermeisterkandidatin Maria Wirnitzer. Als Zeitrahmen ist 9.30 bis 12.30 Uhr vorgesehen. Im Vordergrund soll der Spaß an der Bewegung in einer Gruppe stehen und die Freude darüber, gemeinschaftlich etwa 20 Kilometer oder Teilstrecken davon zu bewältigen. An den Verpflegungsstationen sind jeweils fünf- bis zehnminütige Stärkungspausen mit heißem Tee, Bananen und Keksen, eingeplant. Der erste Stopp ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Parsdorf vorgesehen. Zur Hälfte der Strecke in Purfing werden die Läufer im Gasthof Haberer vom Wirt Maximilian Mack mit einer warmen Suppe versorgt. Jo Neunert begleitetet die Läufer mit dem Fahrrad. Erich Mack und Maria Wirnitzer transportieren die Teilnehmer, die nur Teilstrecken laufen wollen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.