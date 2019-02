14. Februar 2019, 22:18 Uhr Duo im Klavierzyklus Virtuoses Recital

Der junge französische Cellist Victor Julien-Laferrière spielt mit Pianist Oliver Triendl in Ebersberg

2017 gewann der junge französische Cellist Victor Julien-Laferrière den Concours Reine Elisabeth in Brüssel, einen der wichtigsten Musikwettbewerbe weltweit, der zudem erstmals im Fach Violoncello ausgetragen wurde. Eines seiner ersten Recitals in Deutschland gibt Julien-Laferrière nun in Ebersberg, wo er mit dem Pianisten Oliver Triendl ein hochvirtuoses Programm aus französischen und russischen Werken interpretiert. Das Konzert im Klavierzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham findet statt am Sonntag, 17. Februar, um 17 Uhr im Alten Kino.

Die pointenreiche Cellosonate des Pariser Individualisten Francis Poulenc eröffnet mit neoromantischen Anklängen das traditionelle Duo-Konzert. Als berühmtes Hauptwerk der russischen Spätromantik erklingt Sergei Rachmaninows Cellosonate op. 19, während die Cellosonate seines Pariser Zeitgenossen Louis Vierne op. 27 eine spannende Entdeckung verspricht. Als Petitesse der beginnenden französischen Moderne interpretiert das Duo schließlich die "Trois Strophes sur le nom de Sacher" von Henri Dutilleux, die auf Anregung des legendären Mstislaw Rostropowitsch als eine von zwölf hochkarätigen Auftragskompositionen zum 70. Geburtstag des Basler Dirigenten und Musikmäzens Paul Sacher nach der Buchstabenfolge seines Namens entstanden.

1990 in Paris geboren, studierte der Cellist Victor Julien-Laferrière zunächst bei René Benedetti, bevor er seine weitere künstlerische Ausbildung ab 2004 am Pariser Conservatoire bei Roland Pidoux sowie ab 2009 an der Musikuniversität in Wien bei Heinrich Schiff und am Salzburger Mozarteum bei Clemens Hagen absolvierte. Wichtige Impulse erhielt er zudem von 2005 bis 2011 an der Internationalen Musikakademie Seiji Ozawa (Schweiz).

Vor seinem sensationellen Gewinn des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs 2017 erspielte Victor Julien-Laferrière 2012 den ersten Preis und zwei Sonderpreise beim Internationalen Wettbewerb des Prager Frühlings. Seither konzertiert er mit Klangkörpern wie dem Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Orchestre de Chambre de Lausanne und I Pomeriggi Musicali Milano auf den bedeutenden europäischen Podien, darunter das Concertgebouw Amsterdam, die Tonhalle Zürich, das Théâtre des Champs-Elysées doer die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen Musiker wie Augustin Dumay, Renaud Capuçon, David Grimal, Antoine Tamestit und Gérard Caussé. Mit Adam Laloum und Mi-Sa Yang gründete er das Klaviertrio Spirits. Sein erstes Sonaten-Album mit Adam Laloum erzielte ein begeistertes Presseecho und wurde unter anderem mit dem Diapason d'or und dem Editor's Choice von France Musique ausgezeichnet.

Der Pianist Oliver Triendl, seit 2003 Künstlerischer Leiter des Kulturvereins Zorneding-Baldham, etablierte sich in den vergangenen Jahren als äußerst vielseitige Künstlerpersönlichkeit.

Konzertkarten können im Vorverkauf im Online-Ticketshop unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de oder bei Steffis Schreibwaren im Birkenhof, Zorneding, gekauft werden; Abonnements gibt es über Heide Schneider, sie ist erreichbar unter (08106) 221 54.