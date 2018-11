11. November 2018, 22:24 Uhr Duo aus Hamburg Mit Humor gegen Schrecken

Jugendtheater zum Thema Flucht im Ebersberger Alten Kino

Von Jonas Wengert, Ebersberg

"Es gibt solche Geschichten ja auch im wirklichen Leben", sagt Ferdinand nach der Aufführung, und seine Mine wird ein bisschen ernster. Während des Theaters kurz zuvor haben er und die anderen Jugendlichen im Alten Kino in Ebersberg nämlich viel gelacht - obwohl das Bühnenstück von der Fluchtgeschichte eines Kindes handelte. Kein leichtes Thema also, das das Theaterduo Kirschkern & Compes aus Hamburg mit reichlich Humor für ein junges Publikum aufbereitet hat.

Toda heißt das Mädchen. Woher es kommt und wohin es geht, wird nicht genauer definiert. Nur dass sie fliehen muss, wird schnell klar, denn in ihrer Heimat herrscht Krieg. Früher war ihr Vater Bäcker, heute "verkleidet er sich als Busch", erzählt Toda und meint damit wohl Tarnkleidung. Die Oma wohne mittlerweile auch bei ihnen und stelle die Zuckerdose immer an den falschen Platz, verkündet das Mädchen mit einem verschmitzten Lächeln. Tatsächlich ist es die Oma, die das Kind mit Keksen, einem Schreibheft und einer Zieladresse darin fort schickt, zu ihrer Mutter, die im Ausland wohnt.

Über das komplette Stück mit dem sperrigen Titel "Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor" spielt Monika Els das neugierige und selten hoffnungslos wirkende Flüchtlingsmädchen, während Sabine Dahlhaus von einem Kostüm ins andere wechselt und alle Personen darstellt, denen Toda begegnet. Die kindgerechte Gestaltung glückt, doch als Erwachsener weiß man manchmal nicht, ob man lachen oder weinen möchte. Wenn sich das Mädchen beispielsweise in einem Kreis mehrerer älterer Damen wiederfindet und gefragt wird, wer denn nun die Ersatzoma sein solle. "Aber ich habe doch schon eine Oma", sagt Toda nur. Oder bei der Begegnung mit einer vermeintlichen Helferin. "Geht es dir schlecht?", fragt die Frau neugierig. "Wenn es dir schlecht geht, schenke ich dir das", fügt sie hinzu und hält dem Kind mit spitzen Fingern ein Kuscheltier hin. Toda nimmt es verdutzt und etwas widerwillig an. "Du musst 'Dankeschön' sagen", fordert die Frau ein. Es braucht mehrere Versuche, mit deutlicher Aussprache zwar, aber auch nicht gebrüllt - schließlich soll es von Herzen kommen.

All das geschieht dem Mädchen offenbar noch nahe der Heimat. Später, nachdem ihr Schlepper alles Geld abgenommen haben und sie dennoch allein und ohne sicheres Geleit nachts durch den Wald fliehen musste, erreicht sie das Land, in dem ihre Mutter wohnt. Den Zettel mit der Adresse hat sie auf dem Weg verloren, nur die Stadt weiß sie noch. Dort angekommen, glaubt man ihre Geschichte nicht, von Einrichtung zu Einrichtung und von Verhör zu Verhör wird Toda weitergereicht. Die Menschen in dem Land sprechen eine andere, lautmalerische Sprache, die das Mädchen nicht versteht. Zudem scheint ihr Name in eben jener Sprache eine lustige Bedeutung zu haben, denn jeder, der ihn in den Dokumenten liest, verfällt in schallendes Gelächter. Von dem Treiben auf der Bühne animiert, schwillt auch das Lachen im jungen Publikum mehr und mehr an, während sich auf Todas Gesicht das einzige Mal wirkliche Trauer und Hilflosigkeit abzeichnet.

"Ich bin nun eine Woche hier in der Stadt", sagt das Mädchen. Ein paar Wörter hat sie schon gelernt, ihre Mutter sucht sie indes noch immer. Deswegen bittet sie die jugendlichen Zuhörer um Hilfe, indem sie Flugblätter verteilt. Währenddessen vollzieht Dahlhaus ihren letzten Kostümwechsel und tritt als Polizist vor das Flüchtlingskind. "Was tust du hier?", fragt er Toda. Wieder erzählt sie, dass sie ihre Mutter suche, das Szenario lässt eine aufkommenden Konflikt vermuten. Doch der Beamte entpuppt sich als wahrer Helfer, er nimmt das Mädchen mit und kann die Adresse entziffern: Als ihre Oma sie in das Heft geschrieben hatte, drückte die Schrift ein wenig auf das nächste Blatt durch.

Nach einer Odyssee ist Toda nun endlich bei ihrer Mutter angekommen. Alles gut also? Nicht ganz. "Ich fühle mich wie zu Besuch", sagt das Mädchen, sie müsse warten, bis in ihrer Heimat die Kämpfe aufhörten. Ihr Vater und die Oma haben schon einen Brief geschrieben. "Wir vermissen dich", steht darin. Toda geht es offensichtlich genauso.