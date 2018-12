13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Dritter Advent Walnüsse, Kirschlikör und Friedenslichter

Das kommende Wochenende bietet wieder eine große Auswahl an Christkindl- und Adventsmärkten im Landkreis

Das dritte Adventswochenende steht vor der Tür. Wem jetzt immer noch nicht besinnlich-vorweihnachtlich zumute ist, der kommt vielleicht beim Besuch auf einem Weihnachtsmarkt in Stimmung. Die Auswahl im Landkreis ist auch an diesem Wochenende groß.

Der Budenzauber in Grafing zum Beispiel findet bis Sonntag, 23. Dezember, 20 Uhr, statt. Der stimmungsvoll geschmückte Platz wird vom Wochenende an mit französischen Waren bereichert. Traditionsgemäß kommen die beiden Nussbauern aus Grafings Partnerstadt Saint-Marcellin am dritten Adventswochenende zum Christkindlmarkt. Neben Walnüssen und Walnussprodukten bieten sie Erzeugnisse wie Kirschsaft, Kirschlikör, Pralinées und Käse an. Am Samstag, 15. Dezember, befindet sich der Marktstand der Gebrüder Convert vor der Buchhandlung Braeuer, der Stand der Kirschbauern-Familie Guilhermet beim Grünen Markt am Hans-Eham-Platz (9 bis 12.30 Uhr). Am Sonntag, 16. Dezember, werden beide Verkaufsstände auf dem Marktplatz aufgestellt. Am Sonntag, 16. Dezember, ist auch das Partnerschaftskomitee mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten.

In Markt Schwaben organisieren die örtlichen Unternehmer einen zweitägigen Weihnachtsmarkt. Das weihnachtliche Treiben am Samstag, 15. Dezember, bei Musik, Glühwein und kulinarischen Genüssen beginnt um 17 Uhr. Höhepunkt der "Hüttengaudi" ist der Auftritt der "Amper Perchten" um 19 Uhr. Mit ihren schaurig schönen Masken werden sie auf dem Marktplatz ihr Unwesen treiben. Für den Weihnachtszauber - den Weihnachtsmarkt für soziale Zwecke - am Sonntag, 16. Dezember, sind die Buden in Anlehnung an Fassaden alter Markt Schwabener Häuser verkleidet und bemalt. Das Angebot wird wieder groß sein: Weihnachtliche Basteleien, Krippen, Süßes, Glühwein, Bier, Bratwurst oder Kaiserschmarrn können die Besucher von 12 bis 19 Uhr genießen. Den Kindern wird Kinderpunsch serviert; zudem kann sich der Nachwuchs an einer lebenden Krippe mit Schafen und Esel erfreuen. Kleine Geschenke bringt um 17 Uhr der Nikolaus mit seinen Engeln. In den Verkaufsständen stehen örtliche Unternehmer, die Freiwillige Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und weitere Vereine und soziale Organisationen, ehrenamtlich natürlich. Um 14 Uhr spielt der Theaterverein Szenen aus dem "Kleinen Prinzen". Eine Stunde später gastiert ein Marionettentheater im Ausstellungsraum der Firma Rupprich, Ebersberger Straße 8.

In Zorneding organisiert erstmals der örtliche Burschenverein an diesem Wochenende einen kleinen Adventsmarkt. Die Besucher können sich auf heiße Suppen, Schupfnudeln, Langosch, Bratwurstsemmeln, Holzofenbrot, Waffeln und Gebäck freuen. Dazu servieren die Burschen Glühwein, Punsch oder Bier. An Ständen bieten sie Töpferware, Bastelarbeiten aus dem Zornedinger Kindergarten, Gestecke und Weihnachtsschmuck aus Zorneding und Pöring, Drechslerarbeiten, ätherische Öle, einen Honig- und Bienenwachsstand und noch einiges mehr an. Der Adventsmarkt am Rathaus beginnt an beiden Tagen um 13 Uhr und endet am Samstag um 21 Uhr sowie am Sonntag um 18 Uhr.

Als ebenfalls kleiner, uriger Adventmarkt ist die Hof-Weihnacht in Vaterstetten zu bezeichnen. Im Reitsberger Hof gibt es am Wochenende Glühwein, heißen Apfelsaft, Bratwürstl, Germknödel und Suppen. Kinde können Pony reiten, Väter eine Modelleisenbahn-Landschaft bewundern und Mütter auf der Kunsteisbahn Schlittschuh fahren. Der Markt beginnt am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Das Programm können Interessierte im Internet nachlesen: www.reitsberger-hof.de. Glühwein und Punsch schenken die Pfadfinder am Sonntag, 16. Dezember, 17.30 Uhr, in Kirchseeon auf dem Marktplatz aus. Wie jedes Jahr werden die Pfadfinder zuvor das Friedenslicht aus Betlehem in der Münchner Frauenkirche abholen und nach Kirchseeon bringen. Die Besuchers sind gebeten, eine Kerze/Laterne und Tasse mitzubringen.

Ein kleiner "Woidmarkt" ist am Forsthaus Sankt Hubertus mitten im Ebersberger Forst aufgebaut. Dort kann man nicht nur am Lagerfeuer vorweihnachtliche Stimmung genießen und selbstgemachten Lebkuchen bei Glühwein genießen, sondern auch Pferdekutschfahrten unternehmen und in schaurige Fratzen schauen. Beginn ist am Sonntag, 16. Dezember, um 13 Uhr, Ende um 18 Uhr.