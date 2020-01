Das ganze Jahr Geburtstag haben, das hat einfach die Schrottgalerie Glonn beschlossen, die heuer 20 Jahre alt wird. Die richtige Party findet zwar erst im Mai statt, aber gefeiert werden darf jetzt schon. Das Jubiläumsjahr geht nun weiter mit einem Wochenende voller Konzerte:

Am Freitag, 31. Januar, ist die Band Strictly Bluegrass zu Gast, deren Name Programm ist. Die vier Musiker aus München - Dieter Rahner, Gregor Thurmair, Emanuel Niklas und Günther Wimberger - widmen sich traditioneller Bluegrass Music aus Kentucky, West Virginia und North Carolina auf rein akustischen Instrumenten. Das Repertoire umfasst fetzige Instrumentals, besinnliche Balladen, aber auch A-cappella- Gospels.

Am Samstag, 1. Februar, gehört die Bühne in der Schrottgalerie der Formation Zebop4. Seit 2008 spielen Rubina Knopf (Gesang, Querflöte, Gitarre), Sigi Grasser (Bass), Thomas Knopf (Keyboards, Saxofon) und Günter Scherzl (Drums, Percussion) zusammen, ergänzt wird die Truppe diesmal durch Manu Winhart an der Gitarre. Die besondere Stärke der Band liegt in einer facettenreichen musikalischen Bandbreite, die von leisem Pop-Jazz über groovigen Soul bis hin zu feurigem Latin reicht.

Den Abschluss des Wochenendes am Sonntag, 2. Februar, machen Aniada a Noar aus der Steiermark mit einer ganz eigenen Mischung aus Weltmusik und neuer Volksmusik. Mit Geige, Gitarre, Ziehharmonika, Dudelsack, Maultrommel und etlichen weiteren Instrumenten im Gepäck hat sich das Trio längst einen Platz ganz oben in der österreichischen Musiklandschaft erspielt. Seit fast 36 Jahren steht die Gruppe für ihren eigenwilligen Weg, der heimischen Volksmusik neue Perspektiven zu geben. Das Ziel, nicht in die Ecke des Kommerzes abzugleiten, half laut eigenen Angaben, all die Jahre authentisch zu bleiben: "Das kommt zwar einer existenziellen Gratwanderung ohne Netz gleich, hilft aber andererseits, sich Spielfreude und Schöpfungskraft zu bewahren". In der jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit der regionalen Volksmusik hoben Aniada a Noar viele vergessene Schätze alten Liedguts.

Die Konzerte finden statt in der Schrottgalerie Friedel, St.-Johannes-Straße 2 in Glonn, los geht's immer um 19.30 Uhr. Reservierungen bitte nur per Email an reservierung@schrottgaleriefriedel.de.