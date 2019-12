Landtagspräsidentin Ilse Aigner hält die Neujahrsrede, wenn die CSU Grafing am Montag, 6. Januar, zum Drei-Königs-Empfang lädt. Zunächst treffen sich die Teilnehmer um 10.30 Uhr zu einem Sektempfang in der Stadthalle, das Programm beginnt um 11 Uhr. Außer Aigner werden mehrere Politiker aus dem Landkreis Grußworte sprechen. Anmeldungen sind bis 2. Januar per E-Mail an info@csu-grafing.de erforderlich.