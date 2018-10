18. Oktober 2018, 22:14 Uhr Drei Klavierquartette großer Meister Hingebungsvolle Hochkaräter

"Milander-Quartett" spielt am Sonntag beim Rathauskonzert in Vaterstetten

"Vier exzellente Instrumentalsolisten haben sich zum perfekten Zusammenspiel gefunden", schrieb ein Rezensent über das Debüt des Milander-Quartetts in der Münchner Philharmonie. Vor allem ihre unterschiedliche kulturelle Herkunft bereichert und motiviert die hochkarätigen Musiker: Ihr Spiel wird als sehr hingebungsvoll, empfindsam und leidenschaftlich gefeiert. Auftritte bei allen großen Festivals von Puerto Rico bis Moskau zeugen vom Erfolg des Ensembles. Vom BR wurde es eingeladen, alle Kammermusikwerke mit Klavier von Beethoven aufzunehmen. Für seine Brahms-Einspielungen wurde es mit dem "IRR Oustanding Award" ausgezeichnet.

Beim Vaterstettener Rathauskonzert am Sonntag, 21. Oktober, spielen die vier Künstler drei Klavierquartette großer Meister: von Mozart (Es-Dur KV493), Mendelssohn Bartholdy (f-Moll op. 2) und Brahms (c-Moll op. 60).

Die Pianistin Milana Chernyavska sammelte nach ihren Studien in Kiew und München wichtige Impulse von Alfred Brendel, Dmitrij Bashkirov und Ana Chumachenko. Die "verdiente Künstlerin der Ukraine" erhielt 2013 den Alfred-Brendel-Förderpreis und 2014 den Echo-Klassik. Chernyavska ist Professorin für Klavier an der Musikuniversität Graz und an der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein. Die Geigerin Yamei Yu studierte in Peking, München und Berlin. Wichtige Impulse erhielt sie von Ulf Hoelscher und Dénes Zsigmondy. Fünf Jahre war sie Erste Konzertmeisterin an der Komischen Oper Berlin, von 2001 bis 2010 spielte sie in gleicher Position beim Bayerischen Staatsorchester. Sie ist Mitglied des Klaviertrios Trio Parnassus und Professorin in Düsseldorf.

Alexander Moshnenko studierte in Kiew und Krakau. Seit 1990 ist er Solo-Bratschist im Ensemble Klassische Musik in Kiew, parallel spielt er als Solist. Seine besondere Liebe aber gilt der Kammermusik. 1994 gewann er die Goldmedaille bei einem internationalen Kammermusikwettbewerb in Kiew. Der Cellist Julian Arp studierte in Berlin und gehörte zu den letzten Schülern von Boris Pergamenschikow. Die wiederholte Zusammenarbeit mit György Kurtág, Ferenc Rados und Steven Isserlis hatte zusätzlich großen Einfluss auf ihn. Er ist Professor an der Universität in Graz, daneben gibt er Meisterkurse in Deutschland, Österreich und Italien. Er setzt sich für die Entstehung und Aufführung Neuer Musik ein, etliche Komponisten haben Werke für ihn geschrieben.

Das Konzert am Sonntag findet statt im Festsaal des Seniorenwohnparks in Vaterstetten und beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es beim Buchladen in Vaterstetten, (08106) 53 67 oder bei der Papeterie Löntz in Baldham, (08106) 67 69. Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.