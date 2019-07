8. Juli 2019, 21:40 Uhr Drei Gäste werden ausfällig Schlägerei vor dem Zornedinger Festzelt

Drei Gäste im Alter zwischen 23 und 26 Jahren haben am Samstag kurz vor Mitternacht im Bierzelt beim Bürgerfest randaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie deshalb vom Ordnungsdienst aus dem Zelt gewiesen. Draußen gerieten die drei mit dem Sicherheitsdienst in Streit. Es kam nach Angaben der Polizei "zur wilden Schlägerei, bei der die Geschädigten Faustschläge und Tritte, teilweise auch Fußtritte gegen den Kopf, einstecken mussten". Der Rettungsdienst brachte einen der Geschädigten leicht verletzt ins Krankenhaus. Im Einsatz waren Streifenbesatzungen der Polizeien Poing und Ebersberg. Da die Täter keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie vor ihrer Entlassung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft je 300 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen. Der genaue Tathergang ist noch nicht geklärt und wird derzeit von der Polizeiinspektion Poing ermittelt.