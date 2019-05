28. Mai 2019, 22:31 Uhr Drei Architekten stellen ihre Ideen vor Neuer Plan für altes Gemäuer

Lange hat man im Gemeinderat nach einer Zukunft für das ehemalige Rathaus in Parsdorf gesucht. Nun sind dort die Entwürfe für einen Umbau zu sehen

Von Wieland Bögel, Vaterstetten

Das alte Parsdorfer Rathaus ist so etwas wie das Mädchen für alles der Ortsgeschichte: Es hat sich immer irgendwie nützlich gemacht, je nachdem, was gerade gebraucht wurde. So war der 1926 errichtete Bau zunächst Wohnhaus, Sägewerk und Stall, nach dem Krieg dann Polizeiposten und Gemeindeverwaltung sowie Schulhaus, später Kindergarten und Arztpraxis. Nun soll es, dem aktuellen Bedarf entsprechend, wieder ein reines Wohnhaus werden, und zwar eines mit bezahlbaren Mieten. Bis zu sieben Wohnungen könnten so entstehen.

Das Gebäude wurde 1926 als Wohnhaus erbaut, als solches soll es auch künftig wieder genutzt werden. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Um herauszufinden, wie das gelingen kann, hatte der Gemeinderat bereits im Januar eine sogenannte Mehrfachbeauftragung auf den Weg gebracht. Drei Architekturbüros sollten Vorentwürfe dazu liefern, wie sich aus dem alten Rathaus ein modernes Wohnhaus machen lässt. Nun liegen die Pläne vor, von diesem Mittwoch an sind sie in einer kurzen Ausstellung am Ort des Geschehens zu sehen.

Der Besuch lohnt sich doppelt, denn das Gebäude selbst ist durchaus interessant, seine bewegte Geschichte fällt sofort auf. So betritt man das Haus über den früheren Nebeneingang durch eine relativ moderne Tür. Diese und die Fenster sind in jüngerer Zeit einmal ausgetauscht worden. Nicht so die zweite Tür des Windfangs, diese ist deutlich älter, wahrscheinlich stammt sie noch aus der Zeit, als das Gebäude noch Rathaus war, oder sogar davor, sagt Ralf Schloemilch vom Vaterstettener Bauamt. Er betreut den anstehenden Umbau, dieser soll im älteren Teil des Hauses möglichst schonend vonstatten gehen. Nicht nur soll die Fassade mit dem markanten Erker und darüber liegenden Rundbalkon erhalten werden, auch im Inneren könnte vieles so bleiben, wie es jetzt ist. Etwa der alte Kachelofen im Erdgeschoss oder diverse Türstöcke aus der Entstehungszeit des Hauses. Eigentlich gehe es in diesem Teil vor allem um neue Elektrik und moderne Sanitäranlagen, sagt Schloemilch, die Bausubstanz sei in gutem Zustand.

Im alten Gebäudeteil sollen dabei möglichst viele Details wie etwa der alte Kachelofen erhalten bleiben. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Nicht so im Anbau auf der Westseite, dieser wird wohl abgerissen und durch einen Neubau mit Keller ersetzt. Wie der dann aussehen könnte, darin unterscheiden sich die Entwürfe teilweise deutlich. Eine Variante sieht im Erdgeschoss auf der Seite zum Garten eine barrierefreie Wohnung, auf der anderen, Richtung Zufahrt, mehrere Garagen vor. Die aber von außen nicht unbedingt als solche zu erkennen sind, die Fassade erinnert eher an die Ursprünge des Hauses, als der Anbau noch als Stadel genutzt wurde. Zwei weitere Wohnungen würden in den beiden darüberliegenden Stockwerken entstehen, erschlossen durch eine in der Mitte liegende Treppe. Dieses Konzept hält man im Bauamt für grundsätzlich gut umsetzbar, einige Verbesserungen seien aber noch möglich, so Schloemilch. Der zweite Entwurf sieht einen sehr modern wirkenden Neubau vor. Geplant sind auf der einen Seite Laubengänge, über diese Kombination aus Flur und Balkon sollen die Wohnungen im Obergeschoss erschlossen werden. Diese sind als Maisonette geplant. Im Erdgeschoss sind große Glasfenster vorgesehen, genau wie auf der anderen Seite des ersten Stocks. Über die ganze Länge des Gebäudes, auch den alten Teil, soll ein neues Blechdach aufgesetzt werden, auf der Südseite mit hohen Gabionenfenstern. Diese sieht Schloemilch eher kritisch, da sie das Erscheinungsbild stark verändern würden, ebenso, dass alle Parkplätze auf dem Grundstück selbst angelegt werden sollen, zulasten des Gartens.

Ralf Schloemilch vom Vaterstettener Bauamt betreut den anstehenden Umbau. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Dagegen bemüht sich der dritte Entwurf, das Erscheinungsbild möglichst zu belassen, ja sogar in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Dazu soll unter anderem das früher vorhandene Krüppelwalmdach wieder hergestellt werden. Auch die Fassade des Neubaus soll sich nahtlos an jene des alten Teils anschließen, inklusive der kleinen Balkone und der Fenstergrößen. Dieser Entwurf wäre der mit den meisten Wohnungen, bis zu fünf könnten im Neubau entstehen. Etwas problematisch sieht man im Bauamt indes die Anordnung der Parkplätze. Zwar liegen auch hier die Garagen im Erdgeschoss des Neubaus, aber sie stehen etwas hervor. Was nicht nur ein Problem der Ästhetik ist, denn direkt am Haus läuft die Zufahrt zum Feuerwehrhaus vorbei, hier könnte es zu eng werden.

Im Rathaus gibt es Pläne zur Umnutzung als Wohnraum. Hier die ins Obergeschoss führende Treppe. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Beim Altbau geht es im wesentlichen um die Frage, ob es bei einer Wohnung bleibt, oder ob sich die vorhandene sinnvoll teilen lässt. Ohnehin seien die Entwürfe noch nichts, was so umzusetzen sei, sagt Schloemilch, aber etwas, mit dem man weiterarbeiten könne. Daher sei auch eine Kostenschätzung noch sehr vage, man kalkuliere im Bereich von 1,7 bis zwei Millionen Euro. Dank Fördergeld von der Regierung von Oberbayern könnte die Gemeinde aber bis zu 60 Prozent der Baukosten erstattet bekommen plus einen günstigen Kredit mit etwa einem

Die Vernissage im alten Rathaus Parsdorf findet am Mittwoch, 29. Mai, um 18 Uhr statt. Dort kann dann die Ausstellung am Donnerstag, 30. Mai, und am Sonntag, 2. Juni, jeweils von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden.