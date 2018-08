22. August 2018, 22:04 Uhr Dramen und Komödien Die Liebe im Supermarkt

Bis Weihnachten hat das Alte Kino 13 besondere Filme im Programm

Einzelkämpfer, Eigenbrötler, Helden und Superhelden bestimmen das Herbstprogramm im "Mittwochskino", beginnend nach den Sommerferien. Bis Weihnachten zeigt das Alte Kino 13 Filme. Den Auftakt macht am Mittwoch, 19. September, das schwarzhumorige Drama "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" von Regisseur Martin McDonagh. Nachdem Monate vergangen sind, ohne dass der Mörder ihrer Tochter ermittelt wurde, unternimmt Mildred Hayes (Frances McDormand) eine Aufsehen erregende Aktion.

Josef Bierbichlers Familiensaga "Zwei Herren im Anzug" schließt sich am Mittwoch, 26. September, an. Jan "Monchi" Gorkow, Sänger der Punkband "Feine Sahne Fischfilet" steht im Mittelpunkt am Mittwoch, 3. Oktober. Charly Hübner und Sebastian Schultz porträtieren in "Wildes Herz" den Musiker und seine Kollegen, die sich gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie engagieren und deswegen immer wieder Probleme mit Polizei und Verfassungsschutz bekommen. "Aus dem Nichts" erzählt Fatih Akin am Mittwoch, 10. Oktober, einen großartigen Rachethriller vor dem Hintergrund der NSU-Morde.

Das Etikett "Nachhaltigkeit" hinterfragt die Dokumentation "Die grüne Lüge" am Mittwoch, 17. Oktober. Die Tragikomödie "Arthur & Claire" von Miguel Alexandre zeigt Josef Hader am Mittwoch, 24. Oktober, bei dem, was der Österreicher am besten kann: sterben wollen. Ebenfalls eine Tragikomödie steht am Mittwoch, 31. Oktober, auf dem Programm: Superheld "Lux - Krieger des Lichts" versucht in Gestalt seines Alter Egos einen Platz im Leben zu finden. Das historische Drama "Licht" erzählt am Mittwoch, 7. November, die wahre Geschichte einer blinden Pianistin, die durch eine neuartige Behandlung wieder sehen kann - dadurch aber ihr musikalisches Talent verliert. Der 90-jährige Eigenbrötler "Lucky" ist am Mittwoch 14. November, zu sehen. "Ein Film über Alles, was im Leben wichtig ist", urteilte "The New York Times".

Der Steinhöringer Regisseur Christian Lerch hat die Imbissbude an der B12 in Hohenlinden porträtiert. Herausgekommen ist der außergewöhnliche Heimatfilm "B12 - Gestorben wird in einem anderen Leben", der am Mittwoch, 21. November, gezeigt wird. "In den Gängen" heißt der Film am Mittwoch, 28. November - eine märchenhafte Lovestory über den Mitarbeiter eines ostdeutschen Großmarktes, der sich in die Kollegin im nächsten Gang verliebt. Eine einsame und traumatisierte Putzkraft, die in einem Geheimlabor der amerikanischen Regierung arbeitet, steht im Mittelpunkt von "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" am Mittwoch, 5. Dezember - vier Oscars, zwei Golden Globes und einen Goldenen Löwen bekamen die Macher als Auszeichnungen. Mit dem traditionellen Kurzfilmabend endet die Kinosaison am Mittwoch 12. Dezember.

Karten für die Vorstellungen können unter (08092) 2 55 92 05, http://www.kultur-in-ebersberg.de oder in der Vorverkaufsstelle im Alten Speicher bestellt werden. Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr. Die Küche ist beim Mittwochskino nicht geöffnet.