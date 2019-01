21. Januar 2019, 21:59 Uhr Drama zum Drei-Gänge-Menü Feines Theater

Das Ebersberger Theater Zwischenton spielt zwei weitere Male "So is(s)t der Mensch ", ein Dinnerstück. Unter der Regie von Bina Schröer zeigt die Gruppe kleine skurrile Dramen zum Schmunzeln und Lachen: Fein abgestimmt treten hier verschiedene Typen auf, von süß-sauer bis bitter-scharf - und mit der Zeit beschleicht den Zuschauer das Gefühl, dass ihm die ein oder andere Szene irgendwie bekannt vorkommt... Während die Gäste vom Team des jeweiligen Restaurants mit einem köstlichen Drei-Gänge-Menü verwöhnt werden, erleben sie einen ungewöhnlichen Theaterabend, an dem nicht nur Ohren und Augen auf ihre Kosten kommen, sondern auch der Gaumen. Zwischenton spielt zunächst am Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr in der Sieghartsburg der Trattoria Italiana in Ebersberg, Einlass ist von 18.30 Uhr an. Reservieren kann man unter (08092) 86 32 77. Eine weitere Vorstellung gibt es dann am Freitag, 1. Februar, um 19 Uhr im Restaurant am Steinsee. Einlass ist hier von 18.30 Uhr an, Tickets gibt es unter (08093) 788.