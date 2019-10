Nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von André Heller ist der Film "Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein" entstanden. Darin erzählt Regisseur Rupert Henning vom zwölfjährigen Paul Silberstein, der die Demütigungen des Vaters und der Pfarrer im Internat nicht an sich herankommen lässt und sich stattdessen in eine Welt flüchtet, in der das Merkwürdige und Seltsame zelebriert wird. Das berührende Drama ist am Mittwoch, 30. Oktober, in der Reihe "Mittwochskino" im Alten Kino zu sehen. Karten können telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder unter www.kultur-in-ebersberg.de bestellt werden. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, das Haus öffnet um 19 Uhr.