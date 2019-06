4. Juni 2019, 21:59 Uhr Doppelvorstellung im Alten Kino Wiedersehen mit Hans Klaffl

Das Alte Kino geht mit einer Doppelvorstellung des Ebersberger Kabarettisten Hans Klaffl in die Sommerpause. Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juni, präsentiert er sein viertes Soloprogramm mit dem Titel: "Nachschlag! Eh ich es vergesse..." Doch beide Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Nur mit etwas Glück lassen sich an der Abendkasse noch Tickets ergattern, dort werden kurzfristig zurückgegebene Eintrittskarten weiterverkauft. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 20.30 Uhr, das Haus öffnet um 19.30 Uhr. Alternativ sind Karten erhältlich für Klaffls Vorstellung am Samstag, 26. Oktober, im Ebersberger Alten Speicher: im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers.