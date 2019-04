10. April 2019, 22:31 Uhr Dokumentarfilm in der Casa Creativa Tanz ins Leben

Die Transition Town Initiative Grafing zeigt am Freitag, 12. April, um 20 Uhr in der Casa Creativa den Dokumentarfilm "Rhythm is it! - Du kannst dein Leben durch Tanz ändern".

250 Jugendliche diverser Nationen, überwiegend aus Berliner "Problemschulen", erarbeiten darin mit dem Tanzpädagogen Royston Maldoom Igor Strawinskys berühmtes Ballett "Le sacre du printemps". Sie erleben Zweifel, Begeisterung und Erfolge, finden aus ihrer Isolierung heraus und reifen. Höhepunkt ist ein umjubelter Auftritt mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle. Die Presse lobt: "Einer der besten Filme, die je über Fragen der Erziehung gedreht wurden". Mitveranstalter ist das Kreisbildungswerk, der Eintritt frei.