12. April 2019, 21:42 Uhr Diskussion über Poinger Ortszentrum Zu viele offene Fragen

Es ist so etwas wie das Zentrum von Alt-Poing; die Grundschule für die Kinder aus dem Gemeindesüden liegt hier ebenso wie das Rathaus. Im Augenblick befindet sich in der Rathaus-, Post- und Karl-Sittler-Straße allerdings vieles im Umbruch, vor allem, weil noch der Neubau der Schule in vollem Gange ist. Über die künftige Gestaltung der drei Straßen hat der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung diskutiert - allerdings vorläufig ohne Ergebnis.

Bevor man eine endgültige Entscheidung fasst, soll noch einmal untersucht werden, wie man sich die künftige Nutzung der Straßen überhaupt vorstellt: Sollen sie bequem für Busse gestaltet werden? Sind Bürgersteige nötig oder baut das nur unnötige Barrieren auf? Welche Rolle soll der Autoverkehr in den Straßen spielen? Diese und weitere Fragen haben Gemeinderäte verschiedener Fraktionen aufgeworfen - woraufhin Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) den Punkt wieder absetzte. Bevor eine Entscheidung fällt, sollen Antworten darauf gefunden werden. Auch eine Rücksprache mit dem Freiflächenplaner der Schule soll erfolgen.

Ersten Kalkulationen zufolge wird der Umbau der Straßen, die auch eine neue Entwässerung beinhaltet, die Gemeinde etwa 540 000 Euro kosten.