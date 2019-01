28. Januar 2019, 21:47 Uhr Dinnerstück Schmunzeln und schlemmen

Das Ebersberger Theater Zwischenton spielt ein weiteres Mal "So is(s)t der Mensch", ein Dinnerstück. Während die Gäste mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnt werden, zeigt die Gruppe kleine skurrile Dramen zum Schmunzeln: Fein abgestimmt treten hier verschiedene Typen auf, von süß-sauer bis bitter-scharf - und dem Zuschauer dürfte die ein oder andere Szene irgendwie bekannt vorkommen... Zwischenton spielt am Freitag, 1. Februar, um 19 Uhr im Restaurant am Steinsee. Einlass ist von 18.30 Uhr an, Tickets gibt's unter (08093) 788.