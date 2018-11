18. November 2018, 22:29 Uhr Dilettantischer Versuch Einbrecher mit Fonduegabel

Den Krankenhausaufenthalt einer Bekannten wollten ein 32-Jähriger und ein 33-Jähriger aus dem Landkreis, beide bei der Ebersberger Polizei bestens bekannt, am Freitagabend für einen Einbruch bei der 54-Jährigen in Grafing nutzen. Allerdings gingen sie bei der Öffnung der Wohnungstüre unter anderem mit einer Fonduegabel dermaßen dilettantisch vor, dass eine Nachbarin auf die beiden aufmerksam wurde und die Polizei verständigte. Beamte der Polizei Ebersberg konnten beide kurz darauf noch vor der Wohnungstüre antreffen und festnehmen.

"Das Ungemach nahm seinen Lauf", kommentiert die Polizei das, was danach passierte: Denn der 33-Jährige war nur aufgrund einer noch länger andauernden Bewährungsstrafe auf freiem Fuß. Und auch bei seinem Begleiter standen die Dinge nicht besser, er war am Tag zuvor wegen diverser Delikte zu seiner Verhandlung am Amtsgericht Ebersberg nicht erschienen. Ein Haftbefehl zu seiner Festsetzung war bereits beantragt. Beide wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt.