Diese Masche scheint sich derzeit besonderer Beliebtheit bei Betrügern zu erfreuen: Wieder sind am Wochenende in Kirchseeon falsche Polizeibeamte am Telefon aufgetreten und haben versucht, auf diesem Weg Geld zu ergaunern. Ein paar Tage vorher waren ähnliche Fälle aus dem nördlichen Landkreis - konkret aus Vaterstetten, Zorneding und Markt Schwaben - gemeldet worden.

Im aktuellen Fall rief am Sonntagabend ein Unbekannter bei einer älteren Dame aus Kirchseeon an und gab sich als Polizeibeamter aus. Der Anrufer berichtete von einem vermeintlichen Überfall ganz in der Nähe des Wohnortes der Dame. Bei einem der Täter sei angeblich eine Liste aufgefunden worden, auf der auch die Angerufene verzeichnet sei. Darauf folgte die obligatorische Frage nach Bargeld und Wertgegenständen im Haus. Die Dame fiel auf diese Masche jedoch nicht herein, hielt den Täter etwas hin und verständigte noch während des Anrufes die Polizei. Als die Dame wieder mit dem Täter sprechen wollte, hatte dieser bereits aufgelegt. Konkrete Ermittlungsansätze gibt es bisher nicht.

Die Ebersberger Polizei und ihre Poinger Kollegen weisen aber nachdrücklich darauf hin, dass richtige Polizisten niemals am Telefon nach Geld oder Wertgegenständen fragen würden. Im Falle eines Überfalls oder einer sonstigen Gefahrenlage würden Betroffene von der Polizei immer persönlich informiert. Im Zweifelsfall sollte jeder Bürger die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder die örtliche Polizeidienststelle, Telefon (08092) 82 68-0, informieren.