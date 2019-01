9. Januar 2019, 21:53 Uhr Dieselkrise Auf der Bremse

Der Ebersberger Autohändler Korbinian Eichhorn wünscht sich vor allem Klarheit, was mögliche Fahrverbote in Innenstädten angeht.

Die Diskussion um mögliche Fahrverbote hat auch in den Autohäusern im Landkreis Auswirkungen. In manchen Unternehmen ist der Absatz dieselbetriebener Fahrzeuge um 80 Prozent zurückgegangen

Von Jonas Wengert, Ebersberg

Manipulierte Abgaswerte, mögliche Nachrüstungen, drohende Fahrverbote - seit mehr als drei Jahren dauert die öffentliche Debatte um Dieselmotoren nun an. Die Folgen und möglichen Szenarien für die Zukunft betreffen die Besitzer der gut 15 Millionen dieselbetriebenen Autos auf deutschen Straßen ganz unmittelbar. Während sich die Automobilhersteller um ihre Reputation sorgen und auf mögliche Klagen vorbereiten, erleben die lokalen Pkw-Händler die Skepsis in der Bevölkerung tagtäglich aus erster Hand.

"Was Privatkunden angeht, ist der Verkauf von Dieselfahrzeugen 2018 bei uns um circa 35 Prozent zurückgegangen", sagt Korbinian Eichhorn, Junior-Chef des Autohauses Eichhorn in Ebersberg. Im Bereich der Firmenkunden belaufe sich der Rückgang auf ungefähr 20 Prozent. Es herrsche ganz ohne Zweifel eine große allgemeine Unsicherheit, so Eichhorn, daher sei viel Aufklärungsarbeit nötig. Allerdings helfe das nicht immer. "Einige Kunden sagen ganz klar, sie kaufen keinen Diesel mehr", erzählt Eichhorn, "dabei wäre ein Dieselmotor für bestimmte Anforderungen und Nutzungen ganz eindeutig die bessere Wahl." Man habe aber auch schon Kunden von einem Dieselneukauf überzeugen können. Dabei helfe laut Eichhorn vor allem die sogenannte Umtauschprämie. Diese werde sehr gut angenommen, wobei sowohl Händler als auch Kunden profitieren würden.

Eichhorn wünscht sich vor allem Klarheit, was mögliche Fahrverbote in Innenstädten angeht. "Wir tappen da leider genauso im Dunkeln wie unsere Kunden", so der 23-Jährige. Zwar erkläre sein Hersteller Opel, dass man Diesel mit der neuesten Abgasnorm "Euro 6d-Temp" sicher über die nächsten Jahre fahren könne, für verlässliche Aussagen und Regelungen sei jedoch die Politik zuständig. "Wir merken, dass die Kunden bei jeder neuen Spekulation oder Schlagzeile sehr sensibel reagieren", sagt Eichhorn.

Ein grundsätzliche Versachlichung der Diskussion wünscht sich Thomas Lechner. Er ist Geschäftsführer im Autohaus Müller in Zorneding. Laut Lechner sollte vor allem der EU-Grenzwert für die Stickstoffdioxidkonzentration (NO2) in der Außenluft von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter in Relation gesehen werden. "Das ist ein völlig willkürlich festgelegter Wert", so Lechner. Ihm gefalle, dass in letzter Zeit öfter einmal gezeigt wurde, welcher Feinstaubbelastung Menschen durch Adventskerzen, Gasherde oder einem Silvesterfeuerwerk ausgesetzt würden. "Da reden wir von 1 000 bis 100 000 Mikrogramm NO2", sagt Lechner, am Arbeitsplatz gelte ein Grenzwert von 950 Mikrogramm pro Kubikmeter - und das in geschlossenen Räumen.

In Lechners Autohaus ist, wie er sagt, der Dieselabsatz völlig eingebrochen. "Über den Daumen gepeilt um 80 Prozent", so der 60-Jährige. Der Handel werde in seinen Augen alleine gelassen, besonders, was die Diskussion um mögliche Fahrverbote angeht. "Im Bayerischen Wald ist das, salopp gesagt, egal", sagt Lechner, "aber in einem Ballungsraum wie München und dem dazugehörigen Umland haben die Kunden natürlich die Sorge, mit ihren Autos nicht mehr fahren zu dürfen." Besonders Gebrauchtwagen mit älterer Abgasnorm bekommt man in Zorneding so gut wie gar nicht mehr verkauft. Von der Umtauschprämie hält Lechner wenig. Ihn schmerzt der Anblick von zehn Jahre alten Dieselautos auf dem Schrottplatz. "Die könnten locker noch weitere zehn Jahre fahren", so Lechner, "da werden Milliardenwerte vernichtet." Sein Hersteller Suzuki hat den Verkauf von Dieselfahrzeugen mittlerweile eingestellt.

Im Landkreis Ebersberg ist die Diskussion rund um Dieselmotoren offenbar ein brenzliges Thema. Viele lokale Autohändler wollen sich auf Nachfrage lieber nicht zu der Angelegenheit äußern.

Maximilian Noder ist Verkaufsleiter im Autohaus Mascher & Noder in Grafing. Seine Aussage fügt sich in das allgemeine Bild. "Es ist schon dramatisch", sagt Noder, "unser Geschäft mit Privatkunden hat sich halbiert." Auch er versuche aufzuklären, jedoch sei es mitunter schwierig, mit Fakten zu argumentieren, so verunsichert seien die Kunden. Mit der aktuellen Norm Euro 6d-Temp sei der Diesel heute so sauber wie noch nie, viele Benziner würden da schlechter abschneiden. Dennoch würden ihn seine Kunden fragen: "Kann ich damit noch in die Stadt fahren?" Er könne nur antworten: "Stand jetzt ja." Was jedoch in einem Jahr sei, wisse er auch nicht. Noder versteht diese Sorgen, schließlich lege man für ein Auto eine Menge Geld auf den Tisch. Sein Appell geht an den Gesetzgeber. "Es braucht klare Aussagen, das will der Verbraucher", so Noder, "Sicherheit kann hier nur die Politik geben."