In Forstinning ist am Donnerstag, 17. Oktober, ein Paket aus einem Forstinninger Mehrfamilienhaus gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat im Laufe des Nachmittags in der Münchner Straße. Das Paket des Geschädigten wurde vor dessen Eingangstüre im Treppenhaus hinterlegt, was noch durch eine Nachbarin beobachtet werden konnte. Als der Empfänger gegen 18 Uhr heimkehrte, hatte ein unbekannter Täter das Paket mitsamt Inhalt im Wert von gut 600 Euro entwendet. Die Polizei Poing ermittelt wegen Diebstahls und nimmt unter (08121) 9917-0 Hinweise entgegen.