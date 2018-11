4. November 2018, 21:52 Uhr Die Schotten kommen Folk-Feuer

Mit einem neuen Programm "Scottish Blend" kommt North Sea Gas aus Edinburgh nun nach Deutschland. Am Mittwoch, 7. November, tritt das Folk-Trio im Marktblick auf. Dabei hält es, was der Titel verspricht: einen Mix aus Songs des jüngsten Albums "Fire in the Glen", traditionellen Titeln, zeitgenössischen Arrangements, Liebesliedern und Balladen. Auch im 36. Jahr des Ensembles lassen Gründer Dave Gilfillan (Gitarre, Banjo), Ronnie MacDonald (Gitarre, Bouzouki) und Grant Simpson (Fiddle) das Folk-Feuer lichterloh brennen. Die Musiker bringen die Saiten gleichermaßen temperamentvoll wie virtuos zum Klingen und garantieren extravagante Zutaten für einen einzigartigen Abend, der Fans aller Generationen begeistert. Los geht's um 19 Uhr. Eine Reservierung im Marktblick unter (08093) 90 31 66 wird empfohlen.