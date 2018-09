26. September 2018, 22:03 Uhr Die Polizei informiert Infostände zum Thema Einbruchsicherheit

Kommende Woche informiert die Polizei an zwei Infoständen über Einbruchsicherheit und gibt Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstahl und diversen Betrugsformen, wie dem Enkeltrick. Die Beamten sind dazu am Dienstag, 2. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr beim Edeka-Markt in Ebersberg und von 13 bis 16 Uhr am Rewe-Markt in Grafing.